Кінокомпанія Universal Pictures представила перший трейлер пригодницького науково-фантастичного анімаційного фільму «Дикий робот» (The Wild Robot) від студії DreamWorks Animation.

Мультфільм, знятий за мотивами однойменного бестселера Пітера Брауна, розповідає про пригоди робота Rozzum 7134, скорочено «Роз». Роз зазнала аварії та опинилась на безлюдному острові. Тепер їй доведеться пристосуватися до суворих умов навколишнього середовища, поступово налагодити стосунки з тваринами на острові та навіть замінити батьків осиротілому гусеняті.

Режисером фільму є Кріс Сандерс, відомий за роботою над такими анімаційними фільмами, як «Ліло і Стіч» та «Як приборкати дракона».

В оригіналі головних героїв озвучили Люпіта Ніонго («12 років рабства», «Чорна пантера») та Педро Паскаль (серіали «Гра престолів», «Мандалорець», «Останні з нас»).

В український прокат мультфільм «Дикий робот» вийде 17 жовтня 2024 року.