Стримінговий сервіс Apple TV+ опублікував перший тизер-трейлер свого майбутнього серіалу «Дисклеймер», в якому володар «Оскара» Альфонсо Куарон екранізує бестселер Рене Найт.

В центрі сюжету – відома журналістка Кетрін Рейвенскрофт (Кейт Бланшетт), яка отримує роман від невідомого відправника та помічає на його сторінках подробиці зі свого минулого, яке вона від усіх приховує. Кетрін намагається знайти, хто ж стоїть за вигаданим прізвищем письменника. А тим часом минуле руйнує її нинішнє життя та стосунки з чоловіком Робертом (Саша Барон Коен) та сином Ніколасом (Коді Сміт-МакФі). Режисером «Дисклеймеру» є Альфонсо Куарон («І твою маму також», «Рома», «Гравітація»).

Оператором-постановником є його постіний колега Еммануель Любецкі. Авторка роману Рене Найт запрошена як продюсерка. Музику для серіалу написав Фіннеас О’Коннелл, відзначений двома статуетками «Оскар» за пісні до фільмів «007: Не час помирати» та «Барбі».

Перші два епізоди «Дисклеймера» вийдуть 11 жовтня, решта виходитимуть щоп’ятниці до 15 листопада включно.