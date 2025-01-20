Світова прем’єра картини відбулася на нью-йоркському кінофестивалі «Трайбека»

З’явився український трейлер стрічки, яку критики назвали «сповненою жаху». На великі екрани України 6 лютого виходить горор «Прокляті» від продюсерів фільмів «Повстання зловісних мерців» і «Глибинне зло».

За сюжетом під час жорстокої зими біля берегів невеликого ісландського селища тоне корабель з людьми. Молодій жінці Єві доводиться зробити неможливий вибір: рятувати потерпілих чи зберегти останні припаси їжі для своїх односельців. Але рішення має свою ціну – з темряви починають проступати тіні старовинних ісландських легенд, а провина за скоєне перетворюється на моторошну реальність.

Головну роль у фільмі виконала Одеса Янґ. Це австралійська акторка, яку видання Elle і Vogue називають зіркою, що сходить. Янґ відома за стрічками «Ширлі», «Річард говорить “Прощавай”» і «Нація убивць». Також у фільмі зіграли Джо Коул («Чорне дзеркало», «Гострі картузи»), Шіван Фіннеран («Абатство Даунтон»).

«Прокляті» – повнометражний дебют ісландського режисера Тордура Палссона, шоуранера детективного серіалу «Убивства Вальгалли». Оператор – Елі Аренсон, відомий своєю роботою над горорами «Наглядачі» та «Агнець».

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Світова прем’єра картини відбулася на нью-йоркському кінофестивалі «Трайбека», співзаснованому Робертом де Ніро. Також стрічка ввійшла до офіційної програми Каталонського Міжнародного фестивалю фантастичного кіно у Сіджасі.