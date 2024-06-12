Картина «Не очікуйте забагато від кінця світу» була висунута на здобуття премії «Оскар» у 2024 році як претендент від Румунії

Із 11 липня в обраних українських кінотеатрах розпочнуться покази румунської комедії «Не очікуйте забагато від кінця світу». Це новий фільм одного з представників румунської нової хвилі, багаторазового лавреата Берлінського міжнародного кінофестивалю режисера Раду Жуде, найбільше відомого своєю стрічкою «Невдалий трах, або Шалене порно». Який отримав там «Золотого ведмедя».

Картина «Не очікуйте забагато від кінця світу» була висунута на здобуття премії «Оскар» у 2024 році як претендент від Румунії в категорії «найкращий міжнародний фільм». Вперше в Україні фільм покажуть у межах кінофестивалю «Миколайчук OPEN», який проходитиме в Чернівцях з 15 до 23 червня.

У центрі сюжету – Анджела, яка понаднормово гарує на низькооплачуваній роботі. Розважитися й відволіктися від стресу їй допомагає TikTok, де вона викладає їдкі глузливі відеоролики, приховавши своє обличчя маскою. Дівчина працює асистенткою продюсера і цілий день їздить містом задля безглуздого проєкту, сюжету про безпеку на робочому місці на замовлення транснаціональної компанії. Але раптово під час фільмування вибухає скандал.

В одному фільмі Раду Жуде поєднує новітні медіа у вигляді TikTok-маски з кадрами з чорно-білого класичного румунського фільму «Анджела їде далі» (1981). Таким чином режисер проводить паралелі між головною героїнею у сучасному світі та жінкою, яка була водійкою майже 50 років тому та їздила тими ж вулицями.

У фільмі зіграли Ілінка Манолаке та Катя Паскарю з попереднього фільму Жуде «Невдалий трах, або Шалене порно». Також у фільмі зіграла Ніна Госс, що раніше знімалась в «Тар» Тодда Філда та стрічці «Барбара» Крістіана Петцольда.

Cвітова премʼєра картини відбулася на Міжнародному кінофестивалі у Локарно, де вона отримала спеціальний приз журі.

У фільмі згадується російсько-українська війна, а сам режисер у житті активно засуджує російську агресію. Він кілька разів публічно висловлювався проти країни-агресорки та її президента. Так, під час Берлінале він написав у книзі гостей Берліна в присутності мера Fuck Putin 4ever, у колонці для Film Comment написав «До біса Путіна, російську армію та всіх їхніх прихильників!», а на фестивалі в Локарно підтримав українську режисерку Марину Вроду, яка у промові згадувала членів команди, що загинули на війні, гаслом «Слава Україні!».