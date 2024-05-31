В український прокат фільм вийде 19 вересня 2024 року

Кінокомпанія Sony Pictures представила перший трейлер комедійного екшна «Самотні вовки» (Wolfs), головні ролі в якому зіграли Бред Пітт та Джордж Клуні. В український прокат фільм вийде 19 вересня 2024 року.

В центрі сюжету фільму – двоє конкуруючих професіоналів, які спеціалізуються на тому, щоб приховувати сліди злочинів. Одного разу вони змушені діяти спільно. Звичайно, за законами жанру усе виходить з під контролю.

Пітт та Клуні є друзями в реальному житті та уже не раз вони працювали разом. Найвідомішою спільною роботою є трилогія про Денні Оушена. Також у фільмі зіграли Остін Абрамс, Емі Раян та Пурна Джаганнатан.

Режисером «Самотніх вовків» є Джон Воттс (трилогія «Людина-павук» з Томом Голландом, 2017, 2019, 2021 роки).