Вже можна подивитися український трейлер французької комедії «Євротур: сімейні канікули» з Лоранс Арне («Застряглі разом») та Дені Буном («Лашкаво прошимо») у головних ролях. В кінотеатрах України фільм стартує з 27 червня.

Це мало бути ідеальне літо для Жюстін і Людо в їхньому заміському будинку в Нормандії. Однак все йде не так: борги накопичуються, а діти від попередніх шлюбів бунтують.

Коли син-підліток Анрі погрожує переїхати до батька, Жюстін приймає сміливе рішення вирушити у спільну подорож до Атлантичного узбережжя. Звісно, дуже швидко ця подорож стає катастрофою.

Режисеркою та сценаристкою фільму стала Лоранс Арне, для якої фільм став режисерським дебютом. Бун та Арне є парою й у реальному житті, тож їх стосунки на екрані виглядають дуже природно, тим більше, що вони вже багато разів знімалися разом, зокрема часто грали подружжя.