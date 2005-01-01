10 українських моряків заблоковані у Сирії через борги судновласника

Судно навіть не встигло покинути порт

У порту Сирії через борги судновласника застрягли 10 українських моряків. Капітан порту не дозволяє залишити судно, бо некерованим воно створить загрозу судноплавству та екології. У капітана порту Тартус на руках паспорти й інші документи українців. Серед «заручників» - одесит, п'ять херсонців, три жителі Миколаєва і киянин. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на керівника проектів благодійної організації «Фонд допомоги морякам «Ассоль» (Одеса) Андрія Шевченка.

За інформацією Шевченка, українці 4 місяці тому уклали контракт із турецьким судновласником і, за його обіцянкою, вирушили до Лівану. Однак з'ясувалося, що судно перебуває в Сирії, яка з 2011 року перебувала в стані громадянської війни.

Також з'ясувалося, що судно з 1972 року, перебуває у жахливому технічному стані. Його попередній екіпаж майже 2 роки не отримував зарплату. Усі ці обставини посередник угоди - крюінг «Альянс Навігейшн» - екіпажу не повідомив.

Загальний борг із заробітної плати перед українським екіпажем становить понад 50 тис. доларів. На борту судна вантажу немає, але і моряки не отримують ні зарплати, ні необідних речей. Лише після втручання дипломатичних служб України, додав Шевченко, на борт в мінімальній кількості постачають воду і їжу.

«Судновласник через свого представника повідомив екіпажу, що сподіватися на отримання заробітної плати не варто, «Альянс Навігейшн» від проблеми самоусунувся, Морська адміністрація Танзанії на всі запити моряків не відповідає», - повідомляє УНІАН.

Зараз Фонд допомоги морякам чекає на реакцію на дії посередника при працевлаштуванні з боку Міністерства соціальної політики та правоохоронних органів України.

Ця ж компанія-посередник «Альянс Навігейшн» раніше відправила трьох моряків на судно «Мунзур», яке 7 грудня 2015 року було затримано за перевезення понад 10 тонн гашишу. 10 українців, осіб екіпажу, і одного з Грузії заарештували, звільнивши лише через рік після судових розглядів.