У Чорному морі прикордонники пострілами зупиняли іноземне судно з великою партією контрабанди

Контрабанду перевозили водним шляхом під прапором Танзанії

У Чорному морі затримали іноземне судно з майже 1740 ящиками контрабандних сигарет. Операція із затримання із попереджувальною стрільбою тривала у новорічну ніч. Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

«Викрити його вдалося у взаємодії співробітників СБУ, Держприкордонслужби та ВМС ЗСУ. Суховантаж під прапором Танзанії прямував за маршрутом «Очамчира (Грузія (невизнана Республіка Абхазія) - Варна (Болгарія). Після надходження інформації від СБУ про те, що судно може бути причетним до протиправної діяльності, воно було зупинено за 11,5 милі на траверзі н.п. Курортне Одеської області та супроводжено до порту «Одеса» кораблями ВМС ЗСУ», ‒ повідомляє ДПСУ.

Судно не виконало вимоги зупинитися. Тож ракетний катер відкрив попереджувальний вогонь з артилерійської установки за його курсом, після цього порушник зупинився і його затримали, додали у прес-службі ВМС ЗС України. Для операції залучали ракетний катер «Прилуки», а також два новітні катери Військово-морських сил України «Бердянськ» і «Аккерман».

На судні виявили 1737 ящиків сигарет без акцизних марок без відповідних документів. Крім того, двоє із 11 членів екіпажу не мали паспортів моряків.

Судно затримали. Триває перевірка.