У Варшаві відбувається форум, на якому обговорюють відбудову, відновлення чи започаткування діяльності в Україні та торгівлі з нею

1200 польських компаній заявили про готовність до відбудови України та відновленні туди експорту. Це компанії здебільшого будівельної сфери, а також харчової, автомобільної, фармацевтичної та хімічної промисловості, консалтингових послуг. Про це повідомив міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда, інформує RMF24.

У середу, 31 серпня, на Національному стадіоні у Варшаві відбувався форум, на якому обговорювали відбудову, відновлення чи започаткування діяльності в Україні та торгівлі з нею. Це перша така зустріч компаній у Польщі та, ймовірно, перша така подія в Європі.

Польський міністр повідомив, що про готовність роботи в Україні заявили 1200 польських компаній. Близько 800 з них зголосилися під час цього форуму.

«Два місяці тому ми оголосили, що збираємо тих, хто зацікавлений у відбудові України. Сьогодні ми запросили підприємців і обговоримо в галузевому розрізі виклики, які вже існують або можуть з’явитися у зв’язку з відновленням економічної діяльності між Польщею та Україною», – сказав Вальдемар Буда.

Міністр наголосив, що поки невідомо, наскільки динамічно і в який момент почнеться ця відбудова, але додав, що товарообіг між двома країнами вже значно зростає.

«Перше півріччя демонструє динамічне зростання, навіть на кілька десятків відсотків. Порівняно з минулим роком – це навіть майже 100 відсотків. Це свідчить про те, що цей сектор, який фактично занепав 24 лютого, сьогодні в принципі починає нормалізуватися, хоча, звісно, не у всіх галузях», – зазначив він.

Як зазначає видання, 22 вересня у Жешуві відбудеться польсько-українська міжурядова комісія, під час якої обговорять підсумки сьогоднішнього форуму. Саме міністерство розвитку та технологій Польщі створило сторінку з інформацією про тендери міжнародних інституцій для відновлення України та торгівлі з нею.

Буда нагадав, що Корпорація страхування експортних кредитів (KUKE) відновила страхування короткострокових контрактів між Польщею та Україною. Наступним кроком буде початок страхування довгострокових контрактів, які будуть пов’язані з інвестиціями.

Президент Польського агентства інвестицій і торгівлі Кшиштоф Дринда зазначив, що форум для підприємців, який відбувається у Варшаві, має не лише визначити бар’єри та зібрати запити компаній, зацікавлених у роботі в Україні, а й поділитися знаннями про інструменти підтримки з державних установ. Він зазначив, що заходи щодо реконструкції критичної інфраструктури в Україні вже частково реалізовані.