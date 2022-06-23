Польська суднобудівна галузь має намір допомогти Україні відновити торговельний флот. Про це заявив директор суднобудівного підприємства Crist Тадеуш Коповський, пише «Укрінформ».

«Суднобудівна промисловість Польщі пропонує створити постійні польсько-українські робочі групи, в рамках яких ми б обговорили будівництво кораблів для України, відновлення торговельного флоту, співпрацю проектних бюро двох країн», – сказав Коповський.

Коповський додав, що польська сторона готова запропонувати навчання українських студентів на корабельному відділенні Гданської політехніки, а також на навігаційному відділенні Морської академії у Гдині.

«Йдеться про те, щоб майбутній торговельний флот України мав своїх капітанів та інженерів, які обслуговували б ці судна», – пояснив директор суднобудівного підприємства Crist», – заявив директор Crist.

За його словами, польська сторона готова провести аудит українських суднобудівних підприємств, допомогти у відновленні їхнього технічного потенціалу та розпочати там будівництво суден у співпраці з проєктними бюро та фахівцями з Польщі.

Він додав, що, враховуючи добрі відносини президентів України і Польщі, та за їхньої згоди можна було б запропонувати співпрацю американській стороні, яка б частково профінансувала відновлення українського торговельного флоту, зокрема в рамках ленд-ліз. Представник польської суднобудівної галузі зазначив, що співпрацю можна було б розпочати, наприклад, з будівництва тягачів і барж, які б перевозили по Дніпру будматеріали, продукцію металургії тощо.