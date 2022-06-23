Польща планує допомогти Україні відновити торговельний флот
Польська сторона готова допомогти у відновленні технічного потенціалу українських суднобудівних підприємств
Польська суднобудівна галузь має намір допомогти Україні відновити торговельний флот. Про це заявив директор суднобудівного підприємства Crist Тадеуш Коповський, пише «Укрінформ».
«Суднобудівна промисловість Польщі пропонує створити постійні польсько-українські робочі групи, в рамках яких ми б обговорили будівництво кораблів для України, відновлення торговельного флоту, співпрацю проектних бюро двох країн», – сказав Коповський.
Коповський додав, що польська сторона готова запропонувати навчання українських студентів на корабельному відділенні Гданської політехніки, а також на навігаційному відділенні Морської академії у Гдині.
«Йдеться про те, щоб майбутній торговельний флот України мав своїх капітанів та інженерів, які обслуговували б ці судна», – пояснив директор суднобудівного підприємства Crist», – заявив директор Crist.
За його словами, польська сторона готова провести аудит українських суднобудівних підприємств, допомогти у відновленні їхнього технічного потенціалу та розпочати там будівництво суден у співпраці з проєктними бюро та фахівцями з Польщі.
Він додав, що, враховуючи добрі відносини президентів України і Польщі, та за їхньої згоди можна було б запропонувати співпрацю американській стороні, яка б частково профінансувала відновлення українського торговельного флоту, зокрема в рамках ленд-ліз. Представник польської суднобудівної галузі зазначив, що співпрацю можна було б розпочати, наприклад, з будівництва тягачів і барж, які б перевозили по Дніпру будматеріали, продукцію металургії тощо.