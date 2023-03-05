Із модульного містечка, що на Сихові, до інфекційної лікарні госпіталізували 13 пацієнтів. Про це у неділю, 5 березня, повідомила прес-служба ЛМР.

За словами керівниці управління охорони здоров’я ЛМР Марти Матюшко, стан госпіталізованих стабільний, харчове чи інше отруєння поки що не підтверджене. Попередня причина нездужання – одна з форм кишкової інфекції.

«Проводимо дезінфекцію приміщень, всіх дверних поверхонь, всіх столів у модульному містечку», – повідомив координатор модульних містечок, директор Центру соціальної підтримки Володимир Головатий.

Загалом у зимовому модульному містечку на Сихові проживає приблизно 750 осіб.

Нагадаємо, що нещодавно у львівському ліцеї № 81 імені Петра Сагайдачного виявили спалах ротавірусної інфекції. П'ятеро школярів різного віку госпіталізовані до Львівської обласної інфекційної лікарні.