П'ятеро учнів львівського ліцею №81 госпіталізовані у стані середньої важкості через спалах ротавірусу

У львівському ліцеї № 81 імені Петра Сагайдачного виявили спалах ротавірусної інфекції. П'ятеро школярів різного віку госпіталізовані до Львівської обласної інфекційної лікарні. Їхній стан середньої важкості, повідомила ZAXID.NET завідувачка відділу моніторингу та реагування на небезпеки Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Ірина Куліш.

За її словами, троє дітей госпіталізували до лікарні 2 березня, ще двоє у п’ятницю, 3 березня.

«Трьом дітям по 7 років, одній – 10 років і ще одній – 16 років. Усі діти з різних класів, не має хворих дітей з одного класу. Захворіли вони 1 березня і усі вони скаржилися на підвищення температури тіла, багаторазову блювоту, біль у животі, слабкість, діарею», – каже Ірина Куліш.

Лабораторні дослідження, за її словами, підтвердили у двох дітей ротавірусний ентерит. Дослідження іншим ще проводяться. Ця інфекція передається від хворої дитини до здорової через забруднені поверхні або при вживанні продуктів харчування, які інфіковані ротавірусом.

Про те, що учні ліцею хворіють, батьки школярів почали повідомляти у соцмережах ще 1 березня. Деякі стверджували, що діти чимось отруїлися, бо у них висока температура, блювота, діарея.

Медсестра ліцею Іванка Тиртира, з якою ZAXID.NET зв’язався 2 березня, повідомила, що інформація про отруєння не відповідає дійсності.

«Інформація про отруєння дітей не відповідає дійсності. Ми моніторимо ситуацію з вчорашнього обіду, батьки нам відписують, ми зв’язувалися і з інфекційною лікарнею. Це є вірусна інфекція, яка супроводжується блювотою, згодом піднімається температура і можлива діарея.Тобто, це не отруєння. Більшість дітей не харчується в їдальні», – каже Іванка Тиртира.

«З п’яти дітей, які потрапили до інфекційної лікарні, лише одна дитина харчувалася у школі. Наші фахівці районного відділу разом з працівниками Держпродспоживслужби виїхали в ліцей, будуть проводити епідрозслідування і з’ясовувати причину. Обстежувати будуть і персонал», – каже Ірина Куліш.

Нагадаємо, ротавірусна інфекція або ротавірусний ентерит — це гостре вірусне інфекційне захворювання, що вражає шлунково-кишковий тракт, призводить до зневоднення, та загальної інтоксикації. Збудником інфекції є ротавірус.

Початок захворювання гострий: кишкові розлади, закладеність носа, чхання, нудота, блювання та пронос, спостерігається підвищення температури тіла до 38-39°С. Джерелом інфекції є хвора людина та вірусоносій. Інкубаційний період триває, як правило, від 1 до 3 діб.

Ротавірус має здатність швидко поширюватись в оточенні хворого, що призводить до швидкого зараження оточуючих, тобто одночасного захворювання декількох людей. Швидке поширення ротавірусу у побуті обумовлене його здатністю тривалий час зберігати активність у зовнішньому середовищі.