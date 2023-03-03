За скеруванням сімейного лікаря всі обстеження безкоштовні

Мешканців Львівщини закликають пройти профілактичний медогляд. Зробити це можна безкоштовно. Треба мати лише скерування від сімейного лікаря. З цим скеруванням можна отримати низку послуг – від аналізу крові до УЗД, повідомили в ЛОВА.

Профілактичні медогляди варто проходити хоч би раз на рік, аби вчасно виявити те чи інше захворювання.

«Як лікарка у минулому я розумію, що найкраще лікування – це профілактика. Тому ми маємо амбітну ціль – змотивувати жителів області бути уважнішими до свого здоров’я. Ми вирішили поширити цю ініціативу також серед працівників Львівської ОВА, оскільки з початком повномасштабної війни у них значно більше навантаження, відтак і значно більше ризиків для здоров’я», – повідомила очільниця апарату Львівської ОВА Ірина Шурпяк.

Які обстеження варто пройти?

Варто почати з базових обстежень:

Загальний аналіз крові

Біохімічний аналіз крові

Коагулограма

ЕКГ

УЗД внутрішніх органів

УЗД щитоподібної залози

Консультація кардіолога

Консультація терапевта

УЗД молочних залоз

Рентген грудної клітки

Консультація гінеколога

Мамографія (жінки віком 40+)

Простат-специфічний антиген (ПСА) (чоловіки віком 40+).

Де можна пройти обстеження?

Згідно з пакетом Національної служби здоров'я України, ці обстеження за скеруванням сімейного лікаря - безкоштовні. Скерування на медичні процедури можна отримати у лікаря загальної практики – свого сімейного лікаря.

З таким скеруванням можна звернутися у реєстратуру Львівського обласного клінічного діагностичного центру за номерами телефонів: 0671709394, 0931709394 та записатися на прийом у відповідний день.

Для консультації гінеколога та проведення мамографії, маючи скерування, можна зареєструватися на огляд у Львівський обласний клінічний перинатальний центр за номером: 0961942075.