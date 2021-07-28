Данило Бега (зліва) підкорив Кіліманджаро і отримав сертифікат-підтвердження від національного парку

13-річний Данило Бега зі Славського став наймолодшим українцем, який здійснив сходження на найвищу вершину Африки – Кіліманджаро. Після цього хлопець отримав сертифікат-підтвердження від національного парку «Кіліманджаро».

«Національний парк «Кіліманджаро» нарешті підтвердив що Danylo Beha став наймолодшим українцем, який піднявся на вершину», – повідомив у вівторок, 28 липня у Facebook батько Данила Беги, голова Славської ОТГ Володимир Бега, опублікувавши відповідний документ.

Данило Бега разом із групою українських туристів піднявся на Кіліманджаро (фото Володимира Беги)

13-річний Данило Бега навчається у київському ліцеї «Інтелект». Він розповів ZAXID.NET, що сходження на вершину Кіліманджаро відбулося в середині липня цього року та тривало тиждень. Мандрівку організувала туристична компанія GoMountains Club. Данило Бега здійснив сходження разом з батьком та старшими братами, загалом група складалася з 15 учасників зі всієї України.

Після цього національний парк видав сертифікат-підтвердження, що Данило Бега став наймолодшим українцем, який піднявся на цю гору. Ймовірно, цей факт також буде внесено до Книги рекордів України.

«Раніше ми багато ходили у походи по Ісландії, Швейцарії, піднімалися на багато вершин у Карпатах, але на такі високі гори як Кіліманджаро досі не піднімалися», – розповів хлопець.

Гора Кіліманджаро – найвища вершина Африки, її висота 5895 метрів.