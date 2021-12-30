Майже рік у Львові діє Центр соціальної підтримки «Рідні», де тимчасово перебувають діти із неблагополучних родин. Живуть вони у відділенні термінового влаштування. Зараз там – понад 20 вихованців, повернулись у свої сім’ї 14 дітей.

«Коли дитина потрапляє до нас, ми протягом першого місяця робимо діагностику її внутрішньосімейних відносин, спостерігаємо за адаптацією й допомагаємо налагоджувати контакт з іншими дітьми. І як тільки отримуємо якусь загальну картину, то бачимо ті чи інші зони труднощів у хлопчиків та дівчаток», – розповідає психологиня Центру «Рідні» Марія Добрянська.

День у «Рідних» не обмежується роботою з психологом. Кожна дитина має свій розпорядок дня: підйом, сніданок, школа або садок, обід.

«Також вони відпочивають: переглядають фільми чи гортають мережі у своїх гаджетах. Ще ми вчимо їх прибирати», – каже в.о. завідувача відділення служби підтримки сім'ї Андрій Бакалов.

Діткам, які зараз тут живуть, від 2 до 15 років. І кожен одержує те, чого потребує.

«Ми працюємо задля того, щоб дитина повернулась у сім’ю, а не потрапила в інтернат, це коло сирітства треба закривати. Важливо й те, аби такі центри розміщувались у межах соціуму, аби дітки могли спілкуватися з іншими», – переконана директорка Благодійного фонду «Рідні» Мар’яна Романяк.

Зазначимо, перебувати в Центрі «Рідні» діти можуть протягом дев’яти місяців. Упродовж цього часу педагоги якраз готують малечу до нової зустрічі з татом і мамою.

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