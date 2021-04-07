Громадська організація «Нуль відходів» (Zero Waste Lviv) анонсувала заклади, які пропонують каву зі знижкою у горня відвідувачів. До кампанії «Обирай багаторазове» (#WeChooseReuse) вже приєдналися 14 мереж.

Львів’янка Наталя полюбляє купувати каву із собою. Для цього завжди має своє багаторазове горня. Придбала його вже понад п’ять років тому.

«Такі речі окуповують себе, коли ти ними користуєшся довго. Я люблю це своє горня. Я переважно, коли кудись йду, завжди його із собою беру», – каже Наталя Сколоздра.

Кава у багаторазову тару від закладів, каже дівчина, мала би й інших спонукати до зменшення відходів та ще й до економії власних грошей. Для цього громадська організація «Нуль відходів» в межах кампанії #обирайбагаторазове презентувала спеціальну мапу. На ній вже 14 мереж, які пропонують напої зі знижкою, якщо клієнт зі своїм горням. До неї запрошують приєднуватись інших.

«Знижки варіюють від 5% до 20%. А також є фіксовані, наприклад, мінус 2 грн від вартості напою. А також інколи є бонуси, що кожна 8-ма кава у своє горнятко є безкоштовною», – говорить голова громадської організації «Нуль відходів» Ірина Миронова.

Одна з мереж, яка приєдналась, має 250 кав’ярень в Україні. За напій у своє горня пропонують 2 гривні знижки. Таке заохочення впровадили ще три роки тому, втім пропозиція не надто популярна серед відвідувачів.

«По Україні, на жаль, статистика є дуже сумна: в своє горнятко лише 250 клієнтів за вчорашній день взяли. Це є дуже сумно, якщо брати, що в нас 250 точок», – коментує представниця мережі кав’ярень Aroma Kava Наталія Чирич.

10 відсотків знижки за напій у свою склянку дають в іншій мережі. Сподіваються, що так зменшиться обіг одноразових горнят.

«Близько 100 кав в день готуємо в одноразові горнятка зараз, бо все на виніс. Зі своїм приходить 3-4 людини в день. Будь-який напій можемо зробити не важливо від розміру стаканчика», – кажуть баристки Kredens Cafe.

Додамо, що лише у Галицькому районі міста на вулицях стоять більше трьох сотень урн. З периферії, до прикладу, прибирають сміття раз на день, а у центрі буває що і чотири рази.

«В рік вивозиться десь близько 700 тонн сміття з району. А збір і утилізація цього сміття виходить більше, як мільйон гривень. Тому ми вітаємо такі ініціативи: звичайно, при зменшенні цього об’єму ми зможемо зекономити бюджетні кошти, відповідно, перескерувати їх на якісь більш потрібні речі», – розповів голова Галицької райадміністрації Андрій Зозуля.

До кампанії кав’ярні ще приєднуються, тож пропозицій буде дедалі більше. Також в організації наголошують, що багаторазові засоби в час пандемії не є більш небезпечними, ніж одноразові. Тож не несуть додаткової загрози здоров’ю, як дослідили європейські вчені з Федерального інституту оцінювання ризиків. Більше про це можна почитати тут.

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