На південному заході Франції в комуні Лімож невідомі підпалили 23-метрову вишку оператора Orange, через що 1,5 мільйона користувачів залишилися без мобільного звʼязку і телебачення. Про це повідомляє видання Le Figaro.

Як повідомляється, за підпалом стоять противники 5G-технології, які вірять у теорії змови про поширення коронавірусу.

Підпал стався ще 11 січня. На боротьбу з вогнем відправили кілька бригад пожежників, а фахівцям після цього довелося кілька днів зʼясовувати масштаби завданої шкоди. За їхніми оцінками, на усунення наслідків піде багато часу і коштів.

Як повідомляє видання Le Populaire du Centre, після підпалу в редакції надійшов лист «Комітету за скасування 5G». Група невідомих з цієї організації взяла на себе відповідальність за пожежу і заявила, що буде воювати проти 5G всіма доступними способами.

У прокуратурі Ліможа заявили, що підпалена вежа насправді не використовувалася для зв’язку 5G. За фактом підпалу відкрили провадження за «завдання матеріальної шкоди у небезпечний спосіб», а оператори TDF і Orange збираються судитися з хуліганами.

Відповідальний за інфраструктуру оператора радіо й телебачення TDF каже, що для усунення завданої шкоди необхідна «величезна робота» і послуги для клієнтів у повному обсязі стануть доступними не раніше середини наступного тижня.

Це вже не перший подібний випадок у Франції – з весни 2020 року в країні сталося кілька десятків підпалів веж 5G, вмотивованих теоріями змови довкола цієї технології зв’язку.

В окремих випадках винуватці вже отримали реальні терміни. Так, у вересні до 3 і 4 років позбавлення волі засудили двох паліїв вежі у районі Жюра.

Зауважимо, що теорія про те, що вишки 5G несуть коронавірус, поширюється не тільки в Європі та США, але і в Україні. Ще у вересні 2020 року в Мінцифри скаржилися, що місцева влада заважає розвитку мобільного звʼязку в Україні через «страшилки». За планом Кабміну технологія 5G повинна запрацювати в країні у 2022 році.