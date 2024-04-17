У фіналі кадетського турніру Анна Максименко перемогла представницю США

16-річна львівська шпажистка Анна Максименко стала чемпіонкою світу з фехтування серед кадетів та юніорів. Про це у середу, 17 квітня, повідомила Львівська міська рада.

У фіналі кадетського турніру в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) українка Анна Максименко перемогла представницю США Шаріку Ґаджалу з рахунком 15:13 й виборола свою дебютну золоту нагороду на такому рівні. Наставниками Анни є Зоряна Семеряк й Андрій Орліковський.

За даними Національної федерації фехтування України, Анна Максименко стала другою в історії українською шпажисткою, яка здобула «золото» на такому рівні. Раніше це вдалось лише олімпійській чемпіонці Яні Шемякіній у 2002 році в Анталії.

Нагадаємо, що раніше Анна Максименко здобула три золоті нагороди на чемпіонаті Європи.