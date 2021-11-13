16-річна Марія Городня здобула впевнену перемогу на дистанції 800 м вільним стилем серед дівчат віком 11-17 років

У п’ятницю, 12 листопада, у Харкові стартував чемпіонат України з плавання серед юніорів та молоді. В перший змагальний день відмінно виступила 16-річна Марія Городня, яка здобула впевнену перемогу на дистанції 800 м вільним стилем серед дівчат віком 11-17 років.

Як повідомляє відділення Національного олімпійського комітету в Львівській області, час львів'янки - 9:01.38 і вона на 17 секунд випередила найближчу конкурентку - киянку Олександру Зевіну (9:18.44). Третьою стала рівнянка Ніна Кирик (9:24.09).

Додамо, що львів'янка тренується під керівництвом Андрія Копетчака та Андрія Шиманського.