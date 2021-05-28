16-річна мешканка непідконтрольної українському уряду території Донбасу перетнула мінні поля і прийшла на лінію розмежування, щоб потрапити на неокуповану територію. Про це йдеться у повідомленні на сайті МВС.

Правоохоронці розповіли, що напередодні, пізно ввечері, до позицій ЗСУ зі сторони ОРДЛО біля Верхньоторецького вийшла 16-річна дівчина. Вона разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає у місті Горлівка та має паспорт так званої «ДНР».

З'ясувалось, шо після відпочинку з друзями, перетнувши мінні поля, дівчина свідомо прийшла на лінію розмежування. Вона заявила про бажання проживати на території неокупованої України. Зі слів дівчини, вона має родичів на Західній Україні.

Наразі неповнолітньою опікується ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. ЇЇ оглянули медики, тілесних ушкоджень дівчина не має. З нею працюють психологи.

Вказано, що до встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей.