16-річна дівчина, яка пішки пройшла мінне поле і потрапила на підконтрольну Україні території, не робила цього кроку з патріотичних міркувань, як про це раніше писали правоохоронці, а просто заблукала і просила військових відвезти її в Горлівку, йдеться в статті видання LB.ua, опублікованій у понеділок, 31 травня. Ім’я дівчинки не повідомляється, у матеріалі її назвали Алісою.

Журналістка Оксана Расулова відвідала місто, де зараз перебуває заблукала дитина, однак у публікації його не вказано. З матеріалу випливає, що це зроблено з метою, аби не привертати до дитини зайвої уваги. Також вона поспілкувалася з психологинею дівчинки та з керівницею місцевої служби у справах дітей. Остання визнала, що версія поліції про те, що дитина прийшла до військових через те, що не хоче жити в «ДНР», не відповідає дійсності.

«Ну, насправді ні. Вона взагалі-то заблудилася. Але повертатися не хоче через складні стосунки з бабусею. Підлітки», – сказала керівниця служби у справах дітей.

За її словами, батьки дівчинки померли: мама – від раку, тато – від іншої хвороби. З 2017 вона на обліку і під опікою окупаційної адміністрації. Чиновниця також додала, що про ставлення до України з дитиною говорили «відповідні органи».

У розмові з журналісткою LB.ua дівчинка лише сказала, що почувається добре, але втомилася.

«[Каже] що бачила, як про неї написали в заяві поліції і що все зовсім не так. Що тепер через це хвилюється. І знову – говорити ні з ким не хоче. Та й це не можна назвати розмовою: я запитую навпомацки, бачачи тільки очі, що бігають від мого обличчя до стіни навпроти. Номер чи якісь контакти теж брати відмовляється. Психологиня пробує переконати, що це було б корисно – але ні», – пише авторка матеріалу.

Психологиня на ім’я Олена, яка працює з дівчинкою, розповіла, що дитина вже починає сумувати за бабусею, яка залишилася в окупованій Горлівці.

«Я читаю дописи й коментарі про те, що дитина втекла й не хоче у “ДНР” жити. Вона мені телефонує й каже, що їй такі новини надсилають друзі, а це ж неправда. Прошу її не переживати. А насправді кожна людина говорить через призму своїх поглядів, хтось хоче попіаритися, і ця інформація дуже переборщена. Мені здається, вона колись туди повернеться – захоче побачитися з бабусею, друзями. Цього ж не втаїш. Але тепер вона чужа і там, і тут, її можуть вважати “шпигункою”», – наголосила психологиня Олена.

Дитина розповіла, що її зустріли військові. Спершу поставилися з підозрою, але побачили, що це справді просто загублена дитина. Дівчинка спершу, за її ж словами, просила, щоб її відвезли в Горлівку. Але до неї викликали поліцію.

«Дитина просто загубилася. Я переживаю за її майбутнє, бо вона захоче повернутися додому – і буде там ворогом. Я не хочу, щоб у неї були неприємності. Дитина просто заблукала, опинилася в складній життєвій ситуації, з якої тепер повинні шукати вихід дорослі», – наголосила психологиня.