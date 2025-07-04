У селі Павлівка Володимирського району потонув 16-річний хлопець. Підлітка з водойми дістали відпочивальники, а медики «швидкої» лише констатували його смерть. Про це ZAXID.NET повідомила речниця поліції Волині Ольга Бузулук.

Нещасний випадок стався 3 липня близько 16:30. За інформацією правоохоронців, 16-річний волинянин відпочивав разом із друзями поблизу місцевого ставка. Хлопець пішов плавати і почав тонути, його на берег дістали відпочивальники. Попри проведену реанімацію, медики лише констатували біологічну смерть підлітка.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із відміткою «нещасний випадок»). Остаточну причину смерті хлопця встановлюють.