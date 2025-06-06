На Рівненщині водолази шукають потонулого 14-річного хлопчика
Підлітка віднесло сильною течією
До теми
Нещасний випадок стався ввечері 5 червня у Вараші
У четвер, 5 червня, у річці в місті Вараш Рівненської області потонув 14-річний місцевий житель. Тіло підлітка досі шукають водолази. Про це повідомила пресслужба поліції області.
«Нещасний випадок стався 5 червня близько 22:00. Троє підлітків пішли до місцевої річки купатися. Проте, течія виявилася надто сильною, і 14-річного варашівця почало відносити. Друзі не встигли його врятувати й одразу викликали екстрені служби», – йдеться у повідомленні.
На місці події працюють водолази, які продовжують пошуки тіла хлопця.
У поліції нагадали основні правила безпеки на воді:
- діти повинні купатися обов’язково під наглядом дорослих;
- не купатися і не пірнати у незнайомих місцях;
- не запливати за обмежувальні знаки;
- якщо течія вас підхопила, не панікуйте, пливіть за течією, поступово і плавно повертаючи до берега;
- не купатися в холодній воді;
- не перебувати у воді довго, краще — кілька разів по 20–30 хвилин;
- не пірнати під людей, не хапати їх за ноги;
- купатися рекомендовано вранці і ввечері;
- не стрибати головою вниз у місцях, глибина яких вам невідома.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter