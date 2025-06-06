Нещасний випадок стався ввечері 5 червня у Вараші

У четвер, 5 червня, у річці в місті Вараш Рівненської області потонув 14-річний місцевий житель. Тіло підлітка досі шукають водолази. Про це повідомила пресслужба поліції області.

«Нещасний випадок стався 5 червня близько 22:00. Троє підлітків пішли до місцевої річки купатися. Проте, течія виявилася надто сильною, і 14-річного варашівця почало відносити. Друзі не встигли його врятувати й одразу викликали екстрені служби», – йдеться у повідомленні.

На місці події працюють водолази, які продовжують пошуки тіла хлопця.

У поліції нагадали основні правила безпеки на воді: