Рятувальники виявили біля тіла загиблої ходунки на колесах

У неділю, 1 червня, в озері на вулиці Басівкутській в Рівному виявили тіло невідомої жінки, поблизу якої були ходунки на колесах. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблої.

За інформацією пресслужби поліції Рівненщини, повідомлення про подію надійшло 1 червня близько 18:30. Місцевий житель розповів, що виявив тіло жінки в озері на вулиці Басівкутській. Рятувальники дістали з водойми загиблу, а також ходунки на колесах.



Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із відміткою «нещасний випадок»). Остаточну причину смерті жінки встановлюють.

Крім того, оперативники просять допомогти встановити особу загиблої. На вигляд їй 40-45 років. Була одягнена у чорні штани та синю кофту. Якщо вам відома будь-яка інформація, повідомте за номерами телефонів:

096 561 7765

068 677 1234

102.

Оновлено. Поліцейські встановили особу загиблої у водоймі жінку: нею виявилась 53-річна рівнянка. Її опізнали родичі. Наразі триває судово-медична експертиза, яка встановить причину смерті.