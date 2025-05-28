Закарпатка впала у Латорицю на вул. Шенборна в Мукачеві

У вівторок, 27 травня з Латориці дістали тіло мешканки Мукачева, яка впала в річку за два дні до цього. Причину смерті жінки встановлюють судмедексперти.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 28 травня, 65-річна мукачівка впала у річку на вул. Шенборна. На пошуки закарпатки відправили чергове відділення 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Мукачева та особовий склад частини підводного та гуманітарного розмінування Аварійно-рятувального загону спецпризначення в Івано-Франківській області.

«27 травня о 16:35 тіло місцевої мешканки 1959 року народження знайдено, вилучено з води та передано працівникам поліції», – розповіли в ДСНС.

У коментарі ZAXID.NET речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан зазначила, що на тілі загиблої не виявлено ознак насилля, однак правоохоронці чекають результатів судмедекспертизи, щоб встановити причини смерті. Наразі слідчими відкрито провадження за ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «безвісти зникла».