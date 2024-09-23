На хлопця чекає реабілітація. Апарат зовнішньої фіксації він буле носити 40-5 місяців

До Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») з важкими переломами ноги потрапив 16-річний мешканець с. Мшана Львівського району. Хлопець переніс складну операцію і два дні провів у реанімації.

Важкі травми підліток отримав в результаті падіння з велосипеда. Пізно ввечері під час дощу він їхав на велосипеді.На слизькій траві не справився з управлінням, різко загальмував і врізався у дерево. Хлопець упав у рів, з якого через отримані травми самостійно вибратися не міг, тож зателефонував батькам, повідомили у Центрі.

До Центру підлітка госпіталізували у стані травматичного шоку, з відкритим переломом гомілки та закритим уламковим переломом стегнової кістки цієї ж кінцівки. Реаніматологи стабілізували стан підлітка і хірурги відразу взяли його в оперцаійну.

До складу оперцаійної команди увійшли керівник Клініки нейроортопедії, травматології та реабілітації дітей, ортопед-травматолог Олександр Корольков, ортопеди-травматологи Андрій Костюк, Тарас Москаль і анестезіолог Віра Приймакова.

Ортопеди-травматологи співставили і зафіксували апаратами зовнішньої фіксації на основі стержнів фрагменти стегнової та великогомілкової кістки . Після операції два дні пацієнт провів у реанімації, а тоді його перевели в Клініку нейроортопедії, травматології та реабілітації дітей.

Травматологи кажуть, що під час падіння хлопець мав шолом і це вберегло його від можливої важкої черепно-мозкової травми. Тож наголошують: діти під час катання на велосипеді чи мотоциклі мають бути у захисному комплекті.

Попереду на підлітка чекає реабілітація. Апарат зовнішньої фіксації він буде носити ще 4-5 місяців до повного зрощення кісток. Весь цей час хлопець буде під наглядом медиків.