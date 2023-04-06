У першій половині цього сезону Тутєров провів 15 матчів і забив 7 голів

Український нападник Тимур Тутєров перейшов із «Колоса» до англійського «Сандерленда». Про трансфер 17-річного футболіста повідомив офіційний сайт клубу УПЛ.

У першій половині цього сезону Тутєров провів 15 матчів і забив 7 голів у юнацькому чемпіонаті України. При цьому гравець двічі потрапляв до заявки на поєдинки першої команди «Колоса», але на поле не виходив.

«Сандерленд» у минулому виступав в англійській Прем'єр-лізі, а нині грає у Чемпіоншипі – другому за силою дивізіоні чемпіонату Англії. Українець розпочне свої виступи у складі молодіжного складу клубу.

Нагадаємо, у складі клубів АПЛ нині виступають п'ять представників України – Олександр Зінченко («Арсенал»), Михайло Мудрик («Челсі»), Віталій Міколенко («Евертон»), Ілля Забарний («Борнмут») та Єгор Ярмолюк («Брентфорд»).