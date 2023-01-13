17-річний шахрай створив сайт на якому продавав собак породи коргі

Поліція затримала 17-річного львів'янина, який видурював у людей гроші, продаючи через інтернет цуценят. Хлопець сам створив сайт на якому публікував оголошення про продаж цуциків. Покупці оформляли замовлення на сайті та платили частину грошей за тварину, як завдаток, після цього продавець зникав та більше не виходив на зв'язок.

За даними поліції, 17-річний шахрай створив та адміністрував сайт, де розміщував оголошення про продаж цуценят популярної породи коргі. «В наявності песиків у нього не було. Хлопець отримував від клієнтів гроші як завдаток, після чого припиняв спілкування з ними, а гроші привласнював», – повідомила поліція у п'ятницю, 13 січня.

17-річний шахрай може провести у в'язниці три роки (фото поліції)

У поліції не розголошують суму, яку шахрай встиг видурити у людей. Відомо, що є щонайменше четверо ошуканих людей. Додамо, що середня ціна цуценятка коргі – 30 тис. грн.

Львів'янину вже повідомили про підозру у шахрайстві. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному –позбавлення волі на строк до трьох років.