Хлопець спілкувався з потенційними покупцями, брав завдатки та потім не виходив на зв'язок

Франківський районний суд Львова виніс вирок підлітку, який в інтернеті продавав неіснуючі цуценята породи коргі та мопс, брав завдаток та потім не виходив на зв'язок із покупцями. За шахрайство хлопцю призначили 100 годин громадських робіт.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у червні 2023 року, хлопець створив та адміністрував акаунт на сайті, де розміщував оголошення про продаж цуценят породи коргі. Хлопець спілкувався з потенційними покупцями, брав завдатки та потім не виходив на зв'язок. Згідно з матеріалами справи, окрім продажу коргі, львів’янин також двічі ошукав покупців на продажі цуценят мопса. За даними слідства, хлопець брав завдатки від 400 грн до 2000 грн, і загалом протягом вересня – жовтня 2022 року привласнив понад 5 тис. грн.

Повідомляючи про затримання шахрая, поліція вказувала, що хлопцю було 17 років. У суді він визнав свою провину. У матеріалах справи приховане його ім’я, однак відомо, що він є учнем Львівського фахового коледжу харчової і переробної промисловості.

Справу розглянула суддя Юлія Марків, яка визнала хлопця винним у шахрайстві та призначила покарання у вигляді 100 годин громадських робіт. На вирок ще може бути подана апеляція.