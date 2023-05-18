Юнак їхав зі швидкістю 75 км/год у населеному пункті

На Волині патрульна поліція зупинила BMW за перевищення швидкості під час проїзду села. Як виявилось, за кермом автомобіля був 17-річний юнак, який взагалі не мав права ним керувати. Тож на хлопця склали два адмінпротоколи.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, юнака за кермом BMW зупинили близько 12:00 у четвер, 18 травня, біля села Сільце Мар'янівської громади. Інспектори, які контролювали швидкісний режим за допомогою TruCAM, зафіксували, що автомобіль BMW в межах села їхав зі швидкістю 75 км/год.

«Під час перевірки документів у водія з’ясувалася, що молодому чоловіку 17 років, і він не має відповідної категорії, яка б дозволяла йому керувати цим транспортним засобом», – йдеться у повідомленні.

Тож на юнака склали адмінпротоколи за ч.1 ст. 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та ч.2 ст. 126 КУпАП (керування транспортом особою, яка не має права керування). За перевищення швидкості йому загрожує 340 грн штрафу, а за керування транспортом без посвідчення водія – 425 грн штрафу.