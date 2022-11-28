19-річного водія Mercedes вже не вперше штрафують за їзду без прав

19-річний львів'янин, у якого немає водійського посвідчення, влаштував дрифт на Сихові. Свідками цього інциденту стали поліцейські, які приїхали на виклик неподалік. Встановити особу водія вдалося лише після перегляду відео з камер спостереження – через кілька годин юнака знайшли на одній з парковок торгового центру.

У неділю вранці, 27 листопада, патрульні поліцейські випадково помітили, як водій дрифтує та виїжджає на смугу зустрічного руху.

«Неподалік перехрестя проспекту Червоної Калини — вулиці Сихівської, поліцейські почули звуки ревіння двигуна. Вийшовши з-за кута, патрульні побачили автомобіль, який крутився на дорозі, виїхавши на смугу зустрічного руху. Після цього поїхав геть», – повідомила поліція.

Поліцейські звернулися до Центру безпеки міста і запросили записи з камер спостереження. Завдяки відео вдалося встановили автомобільний номер та дані власника.

До слова, на відео добре видно, як водій на великій швидкості, дрифтуючи виїжджає на смугу зустрічного руху та створює аварійні ситуації.

Автомобіль Mercedes-Benz E320 виявили на одному із паркінгів торгового центру. Патрульні також знайшли і 19-річного дрифтера, виявилося у юнака навіть немає посвідчення водія. Окрім того, це вже не вперше його штрафують за їзду без прав.

На хлопця винесли дві постанови: за виїзд на смугу зустрічного руху та за повторне притягнення до відповідальності протягом року за керування автомобілем без прав.