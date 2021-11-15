Чоловік розкаявся у порушенні і визнав свою вину

Бережанський районний суд присудив сплатити штраф чоловіку, який влаштував дрифт на майданчику перед Меморіальним комплексом Січових стрільців на горі Лисоня. Степан Потоцький свою провину визнав, а після того, як поліцейські виписали адмінпротокол, самотужки відновив пошкоджену бруківку на пам'ятному місці.

Про те, що невідомий водій поїздив і колесами пошкодив майданчик перед хрестом зведеним в пам'ять загиблих Українських січових стрільців на горі Лисоня, повідомив мер Бережан Ростислав Бортник 31 серпня 2021 року. Чиновник звернувся в поліцію, аби вони знайшли порушника і притягнули його до відповідальності.

Правоохоронці швидко встановили водія, який виїхав на гору і влаштував там дрифт. Ним виявився житель Бережан Степан Потоцький.

«Чоловік 30 серпня 2021 року о 13:00 на бруківці біля пам'ятника загиблим Січовим Стрільцям, що на горі Лисоня, біля села Посухів Бережанської громади, керуючи автомобілем марки BMW, здійснив дрифтинг, Цими діями вчинив дрібне хуліганство, яке кваліфікується як адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП», — повідомляють у постанові суду.

Суддя Олена Данилів присудила Степану Потоцькому сплатити штраф 119 гривень на користь місцевого бюджету. А також сплатити судовий збір 454 гривень.