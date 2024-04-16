ДТП трапилась 20 грудня 2023 року на вул. Городоцькій у Львові

Залізничний районний суд Львова виніс вирок 19-річному львів’янину, який вчинив смертельну ДТП на виїзді з міста. За даними слідства, хлопець їхав зі швидкістю понад 150 км/год та збив пенсіонера на пішохідному переході. Суд призначив винуватцю ДТП чотири роки тюрми, але звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, яку оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2024 року, аварія трапилась вранці 20 грудня 2023 року на вул. Городоцькій біля виїзду зі Львова. 19-річний львів’янин Богдан Василиха за кермом авто Volvo S80 перевищив швидкість, був неуважний та збив 73-річного чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому переході. За даними слідства, водій їхав зі значним перевищенням швидкості, а саме 156,6 км/год. Від отриманих травм пенсіонер загинув.

У суді обвинувачений визнав свою провину, заявивши, що їхав зі швидкістю близько 100 км/год, вчасно не помітив пішохода та намагався уникнути зіткнення, але не зміг. Також заявив, що відшкодував потерпілим завдану шкоду.

Справу розглянула суддя Олеся Постигач, яка дослідила усі матеріали та визнала Богдана Василиха винним у вчиненні смертельної ДТП. Йому призначили чотири роки тюрми з трирічною забороною керувати транспортними засобами, але звільнили від основного покарання з трирічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.