ДТП трапилась 20 грудня на вул. Городоцькій у Львові

19-річний водій Volvo S80 наїхав літнього пішохода у Львові. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась 20 грудня близько 7:00 на вул. Городоцькій у Львові. За версією слідства, 19-рінчий львів’янин за кермом Volvo S80 наїхав на 73-річного пішохода, мешканця одного з селищ Львівського району.

Фото поліції

Внаслідок ДТП пішохід отримав важкі травми та згодом помер у лікарні. За фактом ДТП, слідчі повідомили водієві про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.