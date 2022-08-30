Викрадача затримали за 150 км від місця злочину

Поліцейські Львівщини затримали 19-річного злодія. Хлопець назвався покупцем мотоцикла Suzuki і викрав його. Згодом поліцейські виявили крадений мотоцикл та затримали його викрадачів в іншому районі області.

28-річний власник мотоцикла Suzuki виставив на сайті оголошення про його продаж за майже 2500 доларів. Невідомий йому чоловік представився покупцем і під час огляду викрав мотоцикл у місті Сокаль.

«28 серпня мешканець Сокаля повідомив, що невідомий викрав його мотоцикл Suzuki. Близько 14:00 під приводом купівлі він незаконно заволодів транспортним засобом заявника та втік на ньому», – повідомили у Нацполіції Львівщини.

Поліцейські з’ясували, що злодій приїхав на автомобілі Opel Vectra, та встановили напрямок його руху. Щоб розшукати крадений мотоцикл, орієнтування на нього передали у всі територіальні підрозділи поліції Львівщини та оголосили план «Перехоплення». І вже через три години викрадений мотоцикл виявили на АЗС у Стрийському районі.

«Патрульні затримали двох мешканців Львівщини віком 18 та 19 років на АЗС в населеному пункті Розвадів. Також вони встановили місцезнаходження мотоцикла – на автомийці неподалік. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Сокальського відділу поліції», – додали у патрульній поліції Львівської області.

Крадений мотоцикл його викрадач залишив на автомийці в іншому районі області

19-річному мешканцю Стрийського району оголосили підозру за ч.1 ст.289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом), що передбачає ув’язнення до 5 років. Його затримали, суд має обрати затриманому запобіжний захід.