У Таїсії Петрової діагностували шизофренію

Київський районний суд Полтави 19 жовтня змінив запобіжний захід для 19-річної Таїсії Петрової, яка на початку вересня стріляла з арбалета у вчителів своєї колишньої школи. Замість тримання під вартою її відправили до психіатричної лікарні, йдеться в рішенні суду, оприлюдненому 21 жовтня, пише NV.ua.

18 жовтня до матеріалів справи долучили висновок психіатричної експертизи. Згідно з ним, у Таїсії діагностували шизофренію – хронічне психічне захворювання, яке «позбавляло її здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними».

У зв’язку з цим слідча у справі клопотала про зміну запобіжного заходу Петровій. Суддя задовольнив клопотання, відправивши дівчину до психіатричної лікарні замість тримання під вартою, яке суд призначив 8 вересня.

За даними слідства, Таїсія навчається на третьому курсі Національного університету цивільного захисту в Харкові. 6 вересня вона прийшла до школи №11 Полтави з арбалетом, почала стріляти й поранила вчительку й заступницю директорки.

Директорка школи розповідала, що дівчина нібито сказала, що навчалася в закладі до 5-го класу.

Поліція відкрила кримінальну справу через замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу). Наразі встановлюють мотиви нападу. Сама Таїсія говорила в суді, що вбивати наміру не мала, а в школі з неї раніше знущалися вчителі й однокласники.

8 жовтня Київський районний суд Полтави арештував Петрову. Суд призначив дівчині тримання під вартою до 5 листопада без права внесення застави.