Автомобіль вибухнув у дворі багатоквартирного будинку

У селі Крихівці під Івано-Франківськом під час спроби підірвати припаркований BMW X5 20-річний чоловік втратив руку. Після інциденту підривник втік з місця, однак невдовзі був змушений звернутися до медиків по допомогу. Оскільки ушкодження були серйозні, лікарі ампутували чоловіку частину руки.

Про вибух в дворі багатоквартирного будинку села Крихівці, розташованого впритул до Івано-Франківська, близько другої години ночі 17 січня повідомив сайт «Галка». Невідомий вибуховий пристрій здетонував у машині BMW X5.

У прес-службі поліції Івано-Франківської області ZAXID.NET підтвердили факт вибуху та повідомили, що наразі тривають оперативні заходи, ще триває огляд місця події. Подробиці обіцяли оприлюднити найближчим часом.

За словами свідків, підривник приїхав у двір багатоквартирного будинку у Крехівцях на таксі. Внаслідок вибуху BMW X5 він отримав серйозну травму руки, але самостійно покинув місце пригоди. Втім, згодом йому довелося звернувся за допомогою до медиків. Через серйозність ушкоджень ті ампутували частину кінцівки. Вік травмованого чоловіка близько 20 років.

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