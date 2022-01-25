Вибух пошкодив лише передню частину автомобіля

Підривником BMW X5 у приміському селі Івано-Франківська виявився 21-річний студент Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника дзюдоїст Артем Сенюк. Відомо, що наприкінці 2021-ого юнак мав конфлікт із власником позашляховика, після чого вирішив його вбити. Вночі на 17 січня під час спроби закласти вибухівку у позашляховик підривник втратив руку.

Про деталі розслідування стало відомо з процесуальних ухвал Івано-Франківського міського суду. У матеріалах справи не вказано про причини конфлікту, оскільки слідчі ще з'ясовують їх. «Наприкінці 2021 року у за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у Артема Сенюка виник конфлікт з постраждалим, після якого у обвинуваченого з мотивів помсти виник умисел на умисне вбивство. За невстановлених обставин Артем Сенюк придбав вибуховий пристрій, який вирішив прикріпити до BMW X5 та привести його у дію, коли власник авто сяде за кермо», – йдеться в ухвалі Івано-Франківського міськсуду.

Невідомо також, чи був знайомий Артем Сенюк з постраждалим до того, як між ними виник конфлікт, втім, судячи з судових ухвал, підривник точно знав, де його жертва паркується. Уночі на 17 січня він на таксі поїхав на вул. Крайню у селі Крихівці і спробував закласти вибухівку під днище авто. Під час цього вибуховий пристрій спрацював, нанісши ушкодження самому підривнику. Йому вдалося втекти з місця інциденту, але через деякий час довелося звернувся до медиків через серйозність ран. Хірурги вирішили ампутували підривнику частину руки.

Відомо, що 21-річний Артем Сенюк раніше не був судимий. У 2017 році він вступив на факультет фізичної культури та спорту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Під час навчання він часто брав участь у змаганнях із дзюдо, показуючи непогані результати. Так, у 2017 році він займав друге та третє місця на всеукраїнських юніорських турнірах з дзюдо. За успіхи на всеукраїнських змаганнях Артем Сенюк був навіть одним із тих, хто у 2020 році отримав подяку від міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Наразі Артем Сенюк перебуває під вартою в івано-франківській в'язниці з правом внесення застави у 496,5 тис. грн. Йому офіційно повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом вибуху, незаконному поводженні зі зброєю та замах на вбивство.