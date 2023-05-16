На Волині затримали 20-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини. Суд постановив відправити його під варту в СІЗО.

Про затримання насильника прес-служба прокуратури повідомила у вівторок, 16 травня. Зазначається, що 20-річний нетверезий чоловік, застосувавши силу, вночі 12 травня зґвалтував 17-річну дівчину.

«За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 20-річному жителю Каменя-Каширського повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої (ч.3 ст. 152 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Додамо також, що санкція статті 153 передбачає від семи до 12 років ув'язнення.