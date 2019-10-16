22-річний львівський студент підхопив рідкісний інфекційний вірус

Студент потрапив до реанімації з рідкісним захворюванням через приправу, куплену на базарі на вагу

Львівські медики діагностували у 22-річного студента одного з львівських вишів рідкісне для наших країв інфекційне захворювання - геморагічну гарячку з нирковим синдромом. Це захворювання доволі рідко діагностується і на Львівщині, і в Україні загалом. У Львівській області, за словами керівниці відділу особливо небезпечних інфекцій Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Ірини Куліш, цю хворобу останній раз діагностували 11 років тому. Загалом в Україні від 2010 року до нині зафіксовано лише 23 випадки захворювання.

«Це захворювання є доволі небезпечне, характеризується високою гарячкою, загальною інтоксикацією, ураженням нирок, розвитком гострої ниркової недостатності та тромбогеморагічним синдромом (порушення згортання крові). Захворювання важко діагностувати через відсутність діагностикумів для лабораторного підтвердження. Стан у хлопця був доволі важкий, він тривалий час був у реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні», – каже Ірина Куліш.

Хлопець розповів, що занедужав на початку вересня: відчув загальну слабість, біль у горлі, нежить, температура підвищилася майже до 39 градусів. Боліла голова, з’явився кашель. Він спершу подумав, що підхопив який вірус, тож шість днів лікувався самотужки.

13 вересня він звернувся по допомогу до лікарів Львівської обласної інфекційної лікарні. Його відразу госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні з діагнозом – гостре респіраторне захворювання, нейротоксикоз.

«18 вересня стан пацієнта суттєво погіршився, виникли порушення з боку нирок, стадія поліурії. При лабораторному дослідженні крові, яке провели у науково-дослідному інституті епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Д.Галицького, виявили антитіла до вірусу Puumala. Тоді й поставили пацієнту остаточний діагноз - геморагічна гарячка з нирковим синдромом», – каже Ірина Куліш.

Збудником цього захворювання, за словами Ірини Куліш, є арбовіруси. Джерелами геморагічної гарячки з нирковим синдромом є різні дикі мишоподібні гризуні, іноді щурі.

За словами пацієнта, він не був ні у підвалах, ні в інших приміщеннях, де могли бути гризуни. У саду, на городі не працював, на риболовлю також не ходив. Але часто вживав у їжу приправу з насіння кмину «Зіра», яке вирощують у Південно-Східній Азії. Він купував приправу на базарі на вагу і додавав до їжі. Вона не була термічно оброблена й лікарі припускають, що саме приправа могла бути інфікована екскрементами гризунів.

Студента лише на початку жовтня виписали з лікарні.