45-річний дрогобиччанин заразився лептоспірозом під час збору ожини

Це перший випадок на Львівщині, коли людина заразилась лептоспірозом, збираючи ягоди

На Львівщини у серпні зафіксовано ще два випадки лептоспірозу. Це інфекційне захворювання діагностовано у 45-річного мешканця Дрогобицького району і 57-річного мешканця з Жовківщини.

Один чоловік захворів, збираючи ожину, інший заразився у рибному господарстві.

Про це ZAXID.NET повідомила завідувачка відділу особливо небезпечних інфекцій львівського обласного лабораторного центру Ірина Куліш.

45-річний дрогобиччанин захворів ще 7 серпня, а по допомогу до лікарів звернувся 12 серпня. У чоловіка були серйозні проблеми з нирками, вони практично перестали працювати, тож його госпіталізували у госпітальне відділення нефрології та гемодіалізу Львівської обласної клінічної лікарні.

«Після консультації інфекціоніста у пацієнта запідозріли лептоспіроз. 14 серпня цей діагноз підтвердили лабораторно. Оскільки це захворювання не передається від людини до людини, чоловік і надалі лікується в обласній лікарні», - каже Ірина Куліш.

Лікарі довго не могли зрозуміти, де чоловік міг заразитися цією хворобою. За його словами, він ретельно дотримується особистої гігієни, гризунів у будинку, де він проживає нема.

Чоловік також повідомив, що останнім часом часто ходив збирати ожину, кущі якої росли у полі. До них і подряпав руки. Фахівці кажуть, що під низькорослими кущами ожини часто роблять собі домівки польові миші. Тож інфікувався чоловік, наймовірніше, від них.

57-річний мешканець Жовківщини працює у рибному господарстві. Він розповів, що інколи йому доводилося мити руки у ставку. А у ставках часто бачив щурів і звичайних, і водяних. Чоловіка 15 серпня спершу госпіталізували в госпіталь інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи, а 23 серпня перевели в Львівську обласну інфекційну лікарню.

Цього року на Львівщині зафіксовано вже 13 випадків лептоспірозу, один з них – смертельний. На початку року від цього захворювання помер 54-річний львів’янин, у якого діагностували важку форму лептоспірозу.

Нагадаємо, лептоспіроз – це гостре інфекційне захворювання людей і тварин, яке спричиняється збудником лептоспірою, і характеризується ураженням печінки, нирок, м'язів і супроводжується хвилеподібною гарячкою.

З моменту зараження до початку хвороби проходить від 6 до 20 днів. Захворювання у більшості випадків починається гостро, підвищується температура тіла до 39-40 градусів Цельсія, хворі скаржаться на сильний головний біль, слабість, біль в м’язах, особливо литкових.

Основними носіями збудника лептоспірозу у природних умовах є щурі, польові миші, землерийки.