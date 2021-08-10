На головному залізничному вокзалі Львова перевіряли підозрілу сумку

У вівторок, 10 серпня, поліцейські отримали повідомлення про виявлену підозрілу сумку на головному залізничному вокзалі Львова, що на площі Двірцевій, 1. На час перевірки вмісту сумки з вокзалу евакуйовували 230 працівників та відвідувачів.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що близько 11:00 отримали повідомлення про те, що на головному залізничному вокзалі Львова в одному із залів очікування виявили підозрілу покинуту сумку. На місці працювали кінологи, вибухотехніки та інші служби. З приміщення вокзалу евакуювали 230 працівників та відвідувачів. Операція тривала понад годину. Після обстеження інформація про про можливі вибухові предмети не підтвердилася. При цьому в поліції не розголошують вміст сумки та інформацію про її власника. Судячи з фото, в сумці були особисті речі когось з пасажирів.

У покинутій сумці виявилися особисті речі когось з пасажирів (фото поліції)

Як повідомлялося, 21 липня цього року на першому поверсі львівського аеропорту виявили підозрілу сумку. В результаті двогодинної спецоперації сумку винесли за межі аеропорту і підірвали. Згодом з’ясувалося, що детектори вибухівки спрацювали на ноутбук, який був у сумці. Власницею виявилась молода азіатка, яка летіла до Стамбула.