Прикордонник віддлу «Дякове» за хабар обіцяв сприяти у контрабанді сигарет

На Закарпатті на хабарі у 1000 доларів США затримали 23-річного інспектора прикордонного відділу «Дякове». Військовий отримав гроші за сприяння у контрабанді сигарет із України до Румунії.

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, затримали прикордонника у понеділок, 1 листопада, у Виноградові. Прикордонник отримав від громадянина України хабар у сумі 1000 доларів США та мав сприяти незаконному переміщенню сигарет через українсько-румунський кордон на ділянці відділу «Дякове».

У прес-службі Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері ZAXID.NET уточнили, що затриманий прикордонник є 23-річним мешканцем Закарпатської області.

Наразі слідчі дії тривають, вирішуються питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), обрання запобіжного заходу та відсторонення 23-річного інспектора прикордонного відділу «Дякове» від посади.