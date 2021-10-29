Керівника адвокатського об’єднання затримали з посередником

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало в Києві керівника адвокатського об’єднання за підозрою у вимаганні в подружньої пари двох квартир або 400 тис. доларів США за вирішення проблем, які, за версією слідства, він сам і створив.

У повідомленні ДБР, опублікованому в п’ятницю, 29 жовтня, не вказано ані імені керівника, ані назви адвокатського об’єднання, яке він очолює. Однак агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах повідомила, що йдеться про керівника адвокатського об’єднання Law Business Association Дениса Федоркіна.

За інформацією ДБР, на подружжя було подано низку позовних заяв до судів про скасування права власності на належне їм майно, заяв про вчинення кримінальних правопорушень, тощо. Після цього, з потерпілими зв’язався керівник одного з адвокатських об’єднань міста Києва, який представляв їхні інтереси раніше.

Як стверджує ДБР, адвокат сказав подружжю, що дізнався про їхні проблеми і запропонував свої послуги. Після того він розповідав їм про начебто серйозність кримінального провадження та позовів щодо стягнення боргів, яких насправді не існує.

«Адвокат запропонував своїм “клієнтам” передати йому нерухомість або 400 тисяч доларів США за нібито вирішення їхніх питань у Міністерстві юстиції України, органах Національної поліції та судах. Після цього подружжя звернулось до ДБР», – сказано в повідомленні.

У ньому зазначається, що під час розслідування слідчі задокументували понад 10 зустрічей адвоката з потерпілими. У четвер, 28 жовтня, керівника адвокатського об’єднання разом з посередником, якого він залучив до передачі хабара, затримали під час отримання грошей. Також у ДБР зауважили, що, крім отриманих 400 тис. доларів, в автомобілі посередника знайдено рюкзак з великою сумою грошей невстановленого походження.

Наразі Федоркіну та його посереднику інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою осіб, однак на момент публікації повідомлення ДБР про підозру їм ще не повідомили. Їм загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Крім того, ДБР перевіряє на причетність до цієї справи поліцейських і працівників Міністерства юстиції.