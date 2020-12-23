24 грудня будинки чотирьох районів Львова знеструмлять для ремонту електромереж
Суспільство — Орися Шиян, сьогодні, 21:350
24 грудня для проведення ремонтних робіт «Львівобленерго» знеструмить окремі вулиці у чотирьох районах Львова. Час відімкнення електропостачання вказаний приблизний.
Галицький район (06:00 – 13:00):
- Вірменська, 7, 13, 17, 28, 30;
- Друкарська, 4;
- Краківська,7, 9.
Залізничний район (08:00 – 17:00):
- Городоцька, 274;
- Збиральна, 10, 12;
- Зимновідська, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17а, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 25а, 26;
- Станційна, 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20;
- Холодновідківська бічна, 6.
Франківський район:
08:00 – 17:00
- Кульпарківська, 141, 143;
- Наукова, 57, 59, 61;
- Пулюя, 12, 18;
09:00 – 17:00
- Сокільницька,74А,
- Стрийська, 232, 234, 234А, 236, 244, 246, 248, 250, 258, 260, 262, 264, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 284, 286, 288, 292, 292б, 292в, 292г, 294, 294А, 294Б, 298, 302, 306, 308, 310, 312, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330.
Шевченківський район (09:00 – 17:00):
- Під Горою, 1
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET