24 грудня для проведення ремонтних робіт «Львівобленерго» знеструмить окремі вулиці у чотирьох районах Львова. Час відімкнення електропостачання вказаний приблизний. Галицький район (06:00 – 13:00): Вірменська, 7, 13, 17, 28, 30;

Друкарська, 4;

Краківська,7, 9. Залізничний район (08:00 – 17:00): Городоцька, 274;

Збиральна, 10, 12;

Зимновідська, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17а, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 25а, 26;

Станційна, 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20;

Холодновідківська бічна, 6. Франківський район: 08:00 – 17:00 Кульпарківська, 141, 143;

Наукова, 57, 59, 61;

Пулюя, 12, 18; 09:00 – 17:00 Сокільницька,74А,

Стрийська, 232, 234, 234А, 236, 244, 246, 248, 250, 258, 260, 262, 264, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 284, 286, 288, 292, 292б, 292в, 292г, 294, 294А, 294Б, 298, 302, 306, 308, 310, 312, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330. Шевченківський район (09:00 – 17:00): Під Горою, 1

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