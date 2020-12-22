Найближчої доби, 23 грудня, погода в Україні почне змінюватися: із Західної Європи на більшу частину країни, крім сходу та північного сходу, переміститься тепла та волога повітряна маса, температура знову трохи підвищиться, атмосферний фронт принесе опади до західних, південно-західних, північних та центральних областей.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Український гідрометцентр, у середу в західних, північних, більшості центральних, удень і в Одеській та Миколаївській областях очікується мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця; на решті території без суттєвих опадів. Вітер південно-східний та північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря в західних областях вночі становитиме приблизно 0°, удень 2-7° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. Найхолодніше буде на сході – вночі 5-10° морозу, удень 1-6° морозу.

На четвер, 24 грудня, синоптики прогнозують у західних областях дощ, у горах із мокрим снігом, у Карпатах місцями значні опади; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, у Карпатах вночі приблизно 0°, удень 0-5° тепла.

На решті території часом дощ та мокрий сніг, уночі на північному сході місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла. На Правобережжі туман. Вітер південний із переходом на заході на північно-західний, 7-12 м/с.

На сході в четвер очікується морозна і без опадів погода.