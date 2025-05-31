24 Канал став першим українським медіа, чий мобільний додаток доступний в Apple CarPlay. Цей крок – реакція на зміну інформаційних звичок українців, які дедалі частіше споживають контент у форматі аудіо.

Щоб протестувати оновлення, достатньо завантажити додаток 24 Каналу в AppStore та підключити смартфон до мультимедійної системи авто. Як це працює і що дає водіям, розповідає 24 Канал.

Чому саме формат аудіо

Аудіоконтент – один з головних трендів року. Це підтверджують як високі показники прослуховування радіо, так і впровадження функції озвучки новин в провідних онлайн-медіа.

Серед українських редакцій, які одними з перших системно почали працювати з новинами в форматі аудіо, був 24 Канал. Прокачавши якість аудіоновин, команда зосередилася на підвищенні їх доступності – зокрема, через розширення каналів дистрибуції. Логічним кроком стала інтеграція додатку 24 Каналу з функцією аудіоновин в Apple CarPlay.

«Хотілося дати можливість нашим користувачам дізнаватись останні новини й під час поїздок. З появою аудіоновин вихід на платформу виглядав очевидним», – прокоментував рішення Head of Innovation у Luxnet Юрій Кісільчук.

Він зазначив, що технічна реалізація була швидкою. З початку травня функція проходила тестування і вже зараз – офіційно доступна користувачам iOS.

За оцінками команди, інтеграція додатку в CarPlay допоможе розширити аудиторію, яка проводить значну частину дня за кермом і обирає слухати, а не читати.

«Зараз в Україні – близько 10 млн легкових авто. Це величезний ринок зі значним потенціалом для аудіоформатів», – додає Head of Digital 24 Каналу Денис Зеленов.

Переваги для водіїв

Аудіоновини – це насамперед про комфорт, безпеку і зручність. Ви заводите авто, активуєте Apple CarPlay і одразу чуєте головне – без зайвих кліків та довгих рекламних пауз.

«Це гарне рішення, щоб прослухати останні новини в максимально стислому форматі. Тримати руку на пульсі, так би мовити, навіть в авто», – пояснює Кісільчук.

Ціль – стати брендом №1 серед українських водіїв

Окрім зручності для користувача, новий функціонал підтримує і стратегічні цілі 24 Каналу – розширення аудиторії та розвиток медіаекосистеми загалом.

«Будучи першим новинним додатком в Україні з інтеграцією в Apple CarPlay, ми отримуємо чудову можливість зайняти лідерську позицію та стати новинним брендом №1 серед українських водіїв», – зазначає Денис Зеленов.

Крім того, команда розглядає цей формат як платформу для коротких рекламних інтеграцій і персоналізованих добірок.

Як почати слухати аудіоновини 24 Каналу в CarPlay:

Завантажте додаток 24 Канал з App Store;

підключіть смартфон до мультимедійної системи авто;

знайдіть іконку 24 Каналу на екрані;

слухайте аудіоновини в дорозі.

Функція – безкоштовна. Додаток адаптовано для всіх сучасних моделей авто з підтримкою CarPlay.

Незабаром аудіоновини будуть доступними і для користувачів Android Auto. Слідкуйте за нашими оновленнями за тегом.