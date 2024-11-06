24 Канал отримав верифікацію у WhatsApp

24 Канал отримав «галочку» у WhatsApp та став єдиним українським верифікованим ЗМІ у месенджері. Розвивати сторінку онлайн-медіа почали восени 2023 року – відразу після того, як WhatsApp запустив відповідну функцію. Як це було, розповідаємо далі.

24 Канал – перше та єдине верифіковане новинне медіа у WhatsApp

Минулого року WhatsApp дозволив створювати власні канали. Як і в Telegram, адміністратори можуть публікувати новинний чи розважальний контент, а підписники – взаємодіяти з дописами.

24 Канал відразу вирішив випробувати новий майданчик. Як розповідає керівник відділу соцмедія 24 Каналу Яромир Вдович, WhatsApp став безпечнішою альтернативою Telegram. До того ж новий канал спростив отримання головних новин користувачам, які віддають перевагу месенджеру від Meta.

Станом на початок листопада 24 Канал у WhatsApp має 6,8 тисячі підписників. Це рекорд серед українських ЗМІ. Яромир розповідає, що залучити аудиторію допомогла реклама на інших платформах. 24 Канал активно веде сторінки в Instagram, Facebook, TikTok, а також має канали у Viber і Telegram.

«Підписників залучали з допомогою реклами на інших соцмережах, де інформація подається по-інакшому, наприклад використовували Stories в інстаграмі та закликали підписників в Telegram переходити на більш безпечну платформу, яку рекомендує Мінцифри», – розповідає керівник відділу соцмедіа 24 Каналу.

Приросту аудиторії також сприяла верифікація. Завдяки відповідній позначці читачі розуміють, що це – не фейковий акаунт, а надійне джерело, якому можна довіряти.

На верифікацію акаунту знадобився понад рік. Спершу команда заповнювала заявки безпосередньо через WhatsApp. Однак Meta відтягувала обробку запитів.

«Зрештою нам в цьому допомогли знайомі, які знають нас як перевірене джерело інформації. Ми заповнили відповідні документи, які вони вже передали напряму у Meta через свої канали», – ділиться досвідом Яромир.

Він додає, що важливим фактором також стала попередня верифікація інших джерел. Адже остаточне рішення Meta приймає після аналізу, чи прив’язаний WhatsApp до того ж Facebook чи YouTube.

Українці можуть оперативно дізнаватися новини від 24 Каналу у WhatsApp

Чому українським медіа слід звернути увагу на WhatsApp

На думку Яромира Вдовича, створення каналу у WhatsApp – це, перш за все, можливість швидко доставляти свіжі новини аудиторії месенджера. Особливість акаунту 24 Каналу – швидка та коротка подача новин. Користувач, який скролить стрічку може одразу дізнатися про найважливіше. Інтервальність подачі новин більша, ніж в Telegram, відповідно – вибірка новин зовсім інакша.

Важливою є і внутрішня політика WhatsApp щодо дозволеного контенту. Й, звісно, слід загадати про фактор безпеки.

«Безпека даних у WhatsApp не ідеальна, але краще, ніж в Telegram. І також це альтернатива месенджеру, який має зв’язки з російськими спецслужбами, на чому неодноразово наголошувала українська розвідка», – додає представник команди 24 Каналу.

Крім того, по зручності WhatsApp поступово наближається до Telegram.

«Звісно, бракує деякого функціоналу, але загалом це дуже хороша альтернатива тому ж Telegram», – вважає Яромир.

Ну і для фіналу – WhatsApp – вдала альтернатива на випадок закриття телеграму, який сьогодні є одним з найпопулярніших ресурсів для споживання новин. Тож аудиторія, яка хоче бути в курсі подій без суттєвих затрат часу, точно матиме доступ до надійного та верифікованого каналу.