У четвер, 8 квітня, на вул. Скрипника у Львові чадним газом отруївся 24-річний чоловік. Його госпіталізували в обласну клінічну лікарню.

У прес-службі мерії повідомили, що інцидент трапився близько 18:00 у квартирі багатоквартирного будинку на вул. Скрипника,9 у Сихівському районі Львова. Чадним газом отруївся 24-річний чоловік. Його у стані середнього ступеня важкості доправили в обласну клінічну лікарню. Обставини події встановлюють фахівці.

За даними мерії, загалом від початку року у Львові зафіксували 24 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждало 55 людей, з них 21 дитина. На жаль, троє людей загинули.