У четвер, 4 листопада, в іспанському місті Санта-Сусанна стартував чемпіонат світу з бодібілдингу та фітнесу. У ростовій категорії до 180 см срібну медаль у класичному бодібілдингу серед чоловіків виборов 25-річний самбірчанин Володимир Андреїшин.

У відділенні Національного олімпійського комітету у Львівській області розповіли, що вихованець тренера Віктора Кожушка Володимир Андреїшин став кращим серед понад 20 атлетів, поступившись тільки іспанцю Габріелю Маноле. Третє місце посів словак Мартін Саган.

Володимир Андреїшин здобув срібну медаль на чемпіонаті світу з бодібілдингу (фото НОК)

Володимир Андреїшин є майстром спорту України з бодібілдингу, чемпіоном Європи 2018 року, професійним фітнес-тренером. Нещадавно Володимир Андреїшин виборов перше місце в категорії класичний бодібілдинг у ваговій категорії понад 80 кг на чемпіонаті України з бодібілдингу.